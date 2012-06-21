У Херсонській облдержадміністрації розроблено обласну програму розвитку рибного господарства на 2020—2022 роки. Її втілення дасть Херсонщині змогу стати базовим регіоном для розвитку цієї галузі. У межах програми передбачено залучити 11 мільйонів гривень з державного бюджету на оновлення рибопромислового флоту і 3 мільйони — з обласного на проведення інвентаризації та бонітування водойм області. Заплановано обстежити водні об’єкти на предмет їх фактичних характеристик, стану гідротехнічних споруд та можливостей їхнього використання для потреб риборозведення.
Мета програми — забезпечення сталого розвитку рибного господарства, збереження та збільшення запасів промислових видів риб, упровадження комплексних заходів з підвищення продуктивності водойм та виведення рибної галузі з тіні. Очікують, що в результаті реалізації важливого для області та країни проєкту рівень споживання рибної продукції на людину в області збільшиться до 15 кілограмів на рік. Збільшаться обсяги вилову водних біоресурсів, з’являться нові робочі місця, вітчизняна рибна продукція стане конкурентоспроможною, знизяться корупційні ризики у рибній галузі.