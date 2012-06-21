Проходження опалювального сезону 2017—2018 років залежатиме від стабільної роботи теплової генерації, тобто від того, наскільки теплові електростанції зможуть забезпечити себе вугіллям. Про це на Міжнародному енергетичному форумі «Тиждень відкритої енергетики» повідомив в.о. голови компанії-оператора енергосистеми України «Укренерго» Всеволод Ковальчук.
Уперше після 2014 року, за словами фахівця, на складах ТЕС найнижчі запаси вугілля. «Нас від критичного дефіциту відокремлює 400 тисяч тонн запасів. При цьому темп спалювання палива становить 250 тисяч тонн на місяць», — цитує УНІАН слова Всеволода Ковальчука.
Він заперечив імовірність віялових відключень електроенергії у країні взимку. «Ця зима гарантовано пройде без серйозних коливань для споживача», — запевнив він, додавши, що на сьогодні розроблено сценарії для покриття дефіциту потужностей електроенергії в різних регіонах України в разі необхідності.