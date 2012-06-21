Китайські вчені в результаті вивчення людського генома виявили 10 білків, здатних прискорювати ріст ракових клітин у легенях.
Про це в вчора повідомило агентство «Сіньхуа», пише «Урядовий кур'єр».
Використовуючи методи скринінгу генома, дослідники з інституту зоології при Академії наук КНР вивчили 1530 транскрипційних факторів (TF, transcription factors) – білків, які контролюють синтез РНК [перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК]. Як наголошується, вони є ключовими білками, які контролюють експресію генів [перетворення спадкової інформації в РНК] і розшифровують інформацію в геномі людини.
У ході дослідження медики виявили, що 10 TF – білків, які потенційно можуть викликати рак легенів. У той же час вчені виявили 11 інших TF, які, навпаки, є пухлинними супрессорами, тобто запобігають розвитку онкологічних клітин в органах дихання.
При подальшому вивченні з'ясувалося, що один з небезпечних TF, а саме IRX5, часто виявляється у хворих, чий рак легенів викликаний тютюновим димом. У зв'язку з цим, вчені провели експеримент на мишах, у ході якого штучно стримували вироблення IRX5. Результати досвіду показали, що регуляція білка дозволила значно знизити швидкість розвитку пухлин у тварин.
Рак легенів є одним з найбільш поширених і смертоносних видів онкологічних захворювань в світі. Щорічно в Китаї виявляється більше 730 тисяч чоловік хворих на рак легенів, а понад 610 тисяч китайців від цієї хвороби помирають. Згідно із заявою медиків, тільки 18% хворих можуть прожити більше п'яти років з часу встановлення діагнозу.
За словами вчених, їх відкриття надасть нові можливості у вивченні природи онкологічних захворювань і допоможе в розвитку нових методів лікування злоякісних пухлин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»