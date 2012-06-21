Фахівці Королівського коледжу Лондона прийшли до висновку, що загальні симптоми COVID-19 за останній час змінилися. Раніше вважалося, що три основні ознаки коронавірусу: лихоманка, сухий кашель і стомлюваність.

Індійський штам, яким нині найчастіше заражаються у Великобританії, за проявом більше схожий на застуду, тому головними симптомами стали головний біль, біль у горлі і нежить, повідомляє «Mirror» з посиланням на слова професора генетичної епідеміології Тіма Спектора.

За словами Спектора, ознаки інфекції змінилися, і всі, хто відчув таке нездужання, повинні дотримуватися запобіжних заходів і викликати лікаря. Припускаючи у себе звичайну застуду, можна не знати про зараження COVID-19 і бути джерелом небезпеки для інших людей. Класичні симптоми коронавіирусу також спостерігаються у хворих. Їх відразу пов'язують з можливим COVID-19, на відміну від нових, які можуть залишитися без уваги.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»