Скам'яніла лапа трипалого динозавра, що жив у Бразилії 115 мільйонів років тому, була визначена такою, що належить до нового виду птахів-попередників. М'ясоїдну тварину, яка отримала назву Aratasaurus museunacionali, було виявлено ще в 2008 році в шарі темного сланцю на шахті в штаті Сеара місцевим жителем, але досліджувати і ідентифікувати її вдалося лише нещодавно.
Експерти вважають, що динозавр загинув молодим і на той час важив 34 кілограми і був заввишки 3 метри.
Aratasaurus museunacionali – відноситься до тероподів середнього розміру – група птахоподібних динозаврів, що характеризуються своїми трипалими кінцівками і порожніми кістками. Відкриття нового виду може допомогти вченим краще зрозуміти еволюційну історію цієї групи хижих динозаврів.
«Aratasaurus є частиною групи під назвою Coelurosauria», – сказала автор статті і палеонтолог Джуліана Мансо Саяо з Федерального університету Ріо-де-Жанейро.
Ця група, додала вона, «включає в себе як бразильського динозавра, знайденого в тому ж регіоні, який відомий як Сантанараптор, так і знаменитого тиранозавра і велоцираптора, і навіть птахів, яких ми знаємо сьогодні».
Виявлений динозавр, за словами вчених, вказує на те, що частина багатої історії може знаходитися на північному сході Бразилії і в Південній Америці. У цій еволюційній загадці ще є багато прогалин, але з цим відкриттям вчені сподіваються наблизитися до їх розгадки.
За словами дослідників, процес вилучення скам'янілості з тендітною матриці оточуючих порід був складним процесом і зайняв в цілому 12 років. Команда провела мікроскопічний аналіз тканини, взятих з невеликих зразків викопної кістки, що допомогло їм сформувати «візуальну конструкцію» тварини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»