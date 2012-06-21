Найдавніші скам'янілості предків сучасних птахів були недавно ідентифіковані вченими, які назвали цю досі невідому науці істоту диво-курчам.
Знайдені скам’янілі рештки датується майже 67 мільйонами років тому, а це означає, що ці птахи жили разом з динозаврами майже мільйон років, перш ніж вимерли рептилії. Диво-курча вважається предком сучасних курей і качок.
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«Це один із найбільш добре збережених черепів викопних птахів будь-якого віку з будь-якої точки світу», – каже палеобіолог Деніел Філд з Кембриджського університету. «Момент, коли я вперше побачив те, що було під скелею, був найбільш хвилюючим моментом у моїй науковій кар'єрі», – додав він.
Скам'янілість назвали диво-курчам частково тому, що воно виглядає як суміш качки і курки, рештки знайшли в кар'єрі Ромонтбос біля форту Ебен-Емаель в Льєжі, на кордоні Бельгії і Нідерландів. Стародавні рештки – це повний череп, а також фрагменти ніг. Зважаючина це – птах демонструє багато спільних рис з птахами, яких можна побачити на фермах у наші дні. Це найстаріший з будь-коли знайдених прикладів загального предка сімейства птахів.
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Наукову назву, унікальна знахідка отримала – «Asteriornis» – на знак поваги до давньогрецької богині падаючих зірок Астерії, яка за легендою перетворилася в перепела. Комп'ютерна томографія скам'янілості з високою роздільною здатністю допомогла дослідникам визначити, що диво-курча було невеликим, це був земний птах, який харчувався на суші біля моря.
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«Без цих передових сканувань ми б ніколи не дізналися, що у нас в руках найстаріший у світі сучасний череп птаха», – сказав співавтор дослідження Хуан Беніто.
Вчені відзначають, що витоки різноманітності птахів досі оповиті таємницею. Фактично зараз відомо лише те, що сучасні птахи виникли в якийсь момент в кінці епохи динозаврів, але викопних решток, які б свідчили про це – вкрай мало. Ця унікальна знахідка дає пряме уявлення про те, якими були предки сучасних птахів на початкових етапах їх еволюційної історії.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", в Австралії виявили рештки вимерлого виду сумчастого лева розміром з кішку. Вид – Lekaneleo roskellyae – бродив древнім тропічним лісом у північно-західному нагір'я Квінсленда майже 23 мільйони років тому і є одним із найменших левів, які будь-коли були виявлені на Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»