Природний антиоксидант епігаллокатехін (EGCG), який міститься в зеленому чаї, може допомогти в боротьбі з інфекціями, стійкими до антибіотиків. До такого висновку прийшла група вчених з Університету Суррея, їх стаття опублікована в Journal of Medical Microbiology, повідомляє Medical Xpress.
Дослідники з'ясували, що EGCG підсилює дію антибіотика азтреонаму, який використовують для лікування інфекцій, викликаних бактерією Pseudomonas aeruginosa.
Комбінація азтреонаму і EGCG виявилася більш ефективною, ніж кожна з цих речовин окремо. Вчені вважають, що антиоксидант підсилює поглинання клітиною бактерії антибіотика.
Pseudomonas aeruginosa вражає переважно людей з ослабленим імунітетом, викликає інфекції кровотоку і дихальних шляхів, а також є причиною вторинних інфекцій, стійких до більшості лікарських препаратів. Всесвітня організація охорони здоров'я включила цю бактерію в список критичних загроз для здоров'я.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»