Цей конкурс був започаткований Луганським обласним центром народної творчості і проходив протягом квітня, «зібрав» роботи 120 досвідчених народних умільців та юних майстрів народного мистецтва Луганської та Житомирської областей. Вперше в конкурсі брали участь й діти з інвалідністю та особливими потребами, і, як стверджують організатори, вони склали неабияку конкуренцію постійним учасникам.
Як повідомляє обласний департамент культури, цього року визначали переможців у незвичний спосіб: ними стали учасники, які отримали найбільшу кількість голосів у ході відкритого онлайн-голосування у кожному з напрямків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. А саме голосування відбувалося в соціальній мережі Facebook, з моменту розміщення конкурсних робіт.
Організатори підкреслюють, що конкурс був започаткований з метою збереження, розвитку та популяризації народного мистецтва, пошуку обдарованих дітей та молоді. І велика кількість учасників конкурсу, розмаїття напрямків та технік, в яких виконані роботи підтверджує, що традиції української культури не тільки живуть і розвиваються, а й трансформуються у сучасне мистецтво.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»