Міністр оборони Денис Шмигаль представив Президентові України, Верховному Головнокомандувачу ЗCУ Володимирові Зеленському основні завдання Міністерства оборони до кінця 2025 року, на 2026 рік та середньострокову стратегію.

«Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація — головні пріоритети діяльності Міноборони на цей рік. Координуємо нашу роботу задля максимального результату», — заявив Денис Шмигаль.

Серед головних завдань на найближчого пів року названо такі: збільшення закупівель української зброї до 50%; аудит домовленостей з партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік; запровадження нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони зокрема через перехід на корпусну систему; розроблення нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби; покращення управління оборонними ресурсами; забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine; продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів («Армія+», «Резерв+»), цифровий ТЦК; запровадження Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у царині військових технологій.

Очільник оборонного відомства підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей, повідомляє Міноборони.