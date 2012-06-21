Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах підбили підсумки конкурсу «Черкаська якість» у 2019 році. Авторитетне журі визначило кращу продукцію черкаських виробників у номінаціях «Продукція» і «Роботи та послуги». За час проведення конкурсу (а проводиться він із 2015 року), участь у цьому змаганні взяв 101 вид продукції. Переможці конкурсу мають можливість супроводжувати свої вироби спеціальним знаком, який і свідчить про їхню високу якість.
Нагороди переможцям в урочистій обстановці вручили голова облдержадміністрації Роман Боднар та директор ДП «Черкасистандартметрологія» Микола Чорнопищук. Роман Боднар під час виступу зауважив, що хотів би мати з товаровиробниками області постійний діалог, аби знати про їхні проблеми й допомагати їх вирішувати не лише на рівні області, а й на державному, покращувати умови для ведення бізнесу.