Таємним голосуванням члени журі визначили лауреата і дипломантів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Цього року лауреатом став голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський за книжку гумору і сатири «Усмішечки». Дипломантами стали літератор член НСЖУ Віктор Цимбал, представлений Вінницьким куренем гумористів імені Степана Руданського за збірки «Карикатури з натури» та «До Тараса», а також член НСПУ Василь Шаройко, представлений відродженим у 2016 році журналом «Перець. Весела республіка» за гумористичну збірку «Принциповий хамелеон». Традиційно премію урочисто вручать під час проведення Всеукраїнського свята сатири і гумору імені Степана Руданського в селі Хомутинцях Калинівського району — на батьківщині видатного письменника. На засіданні члени журі ухвалили рішення про збільшення втричі її розміру.
Премію імені Степана Руданського засновано 1994 року, а 2006-го вона отримала статус Всеукраїнської. Її засновано з метою продовження національних традицій сатири і гумору, заохочення літераторів до написання високохудожніх творів цих жанрів, наукових та критичних праць про життєвий і творчий шлях Степана Руданського, а також спонукання творчих колективів та виконавців до популяризації духовної спадщини славного сина українського народу, класика вітчизняної літератури ХІХ століття Степана Руданського і творів сучасних письменників. За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Івасюка, від початку заснування і до сьогодення премію вручено 40 переможцям.