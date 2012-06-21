У фіналі турніру «Великого шолома» US Open зіграють американка Серена Вільямс і представниця Японії Наомі Осака. Фінальний поєдинок відбудеться в суботу, 8 вересня.
На шляху до фіналу Вільямс перемогла латвійку Анастасію Севастову, чешку Кароліну Плішкову, естонку Кайю Канепі, свою сестру Венус Вільямс, німкеню Каріну Віттефт і полячку Магду Ліннет.
Осака виявилася сильнішою за американку Медісон Кіс, українку Лесю Цуренко, білорусок Аріну Соболенко і Олександру Сасновіч, представницю Ізраїлю Юлію Глушко і німкеню Лауру Зігемунд.
Американка в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) займає 26-е місце, японка - 19-е місце.
ДОВІДКА «УК»
US Open – один із чотирьох турнірів «Великого шолома» поряд з Australian Open, Wimbledon і Roland Garros. Матчі проходять на хардовому покритті. Призовий фонд турніру перевищує 25 мільйонів доларів США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»