Координаційну раду з питань розвитку мікро- та малого підприємництва, до якої буде залучено делегатів від громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу, створює Кабінет Міністрів. «Це буде нашим спільним майданчиком для діалогу: шукатимемо компроміси для комфортного ведення бізнесу в Україні. Це буде лише на користь нашій економіці», — зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За дорученням Президента уряд у двотижневий термін внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які змінять умови перебування ФОПів на першій групі: збільшать річний ліміт доходу (нині 300 тисяч гривень), дозволять використовувати найману працю й розширять перелік видів діяльності, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Буде запропоновано: пом’якшення відповідальності всіх груп ФОПів за подання звітності за РРО; дворічний мораторій на перевірку ФОПів усіх категорій, крім ризикових; забезпечення доступності з 1 січня 2020 року безплатних програмних РРО для тестування.