Після 22 травня 2020 року Київ, як і інші населені пункти України, розпочне запровадження наступного етапу послаблення карантинних обмежень.
Про це під час брифінгу 18 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Так, за умови дотримання регламентів з безпеки, відновити роботу зможуть промислові ринки, великі магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів, а також спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.
Також місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі. Тож нині поступово збільшується кількість одиниць рухомого складу й маршрутів.
Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Тож столична влада чекає на відповідне рішення уряду.
Столичний голова також зазначив, що бачив у вихідні дні відео в Інтернеті про те, що у місті працювали деякі нічні клуби. Він наголосив, що особисто обурений цим, адже столична влада не надавала дозволу на відновлення їх роботи. Як і інших розважальних закладів.
Тож він звернувся до поліції із вимогою перевірити ці заклади. А їхні власники мають понести за це сувору відповідальність.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»