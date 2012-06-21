Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Ключі від нової квартири та право власності на неї представники районної влади урочисто передали цими днями 20-річній жительці м. Монастирище Аллі Лемешевій. Вона — кругла сирота.
Однокімнатна квартира в районному центрі площею 35,5 кв. метра відповідає сучасним вимогам до благоустрою та комфорту житла. Його придбали за рахунок державної субвенції відповідно до постанови КМУ від 15.11.2017 р. № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа». Вартість житла — 322 тисячі гривень.
— Ми всі гуртом зробили добру справу, — зауважив голова Монастирищенської райдержадміністрації Олег Недогода. — Діти, які не мають близьких родичів, повинні знати, що про них дбають. А власне житло є гарним стартом у доросле життя.
Торік на Черкащині коштом субвенції придбали 11 одиниць соціального житла для 13 дітей-сиріт. На це держава спрямувала майже 4 млн. грн. Цього року область має 13,5 млн. грн. на придбання житла дітям цієї категорії, а також на будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків.