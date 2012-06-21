Оскільки впродовж останніх двох місяців вітчизняні виробники змогли доволі наситити внутрішній ринок засобами індивідуального захисту, зокрема масками, рукавичками, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства напрацьовує остаточне рішення щодо експорту таких виробів.
Про це під час онлайн брифінгу повідомив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка.
«Скасовано заборону експорту спирту. Думаю потреба в забороні експорту ЗІЗ після 1 червня недоцільна. І ми зможемо повернутися до підтримки наших виробників за кордоном, популяризуючи Україну як країну – виробника ЗІЗ», – зауважив він.
За словами Тараса Качки, маємо понад дві тисячі виробників ЗІЗ. І сотні тисяч споживачів. Організація та мобілізація наших виробників щодо насичення відповідного ринку у нинішніх складних умовах гідна поваги. Цю продукцію давно регламентовано, в серпні регламент буде вдосконалено. Є багато стандартів для виробників у відкритому доступі, щоб вони виготовляли справді надійну продукцію. І здебільшого наші виробники дотримуються вимог.
«Ми в ситуації, коли маємо бути обережними й уважними до деталей, свідомими й відповідальними. Що треба знати споживачам продукції – різні ЗІЗ призначено для різних типів ризику. Найпростіший – захист від пилу, найскладніший – для лікування хворих на коронавірус (шостий тип захисного одягу). Градація стандартизована. Виробник від самого початку визначає, до якого типу належить його продукція, відповідно її маркує та супроводжує відповідною документацією. У певний випадках усе це має супроводжуватися лабораторними дослідженнями.
В Україні 36 лабораторій, які працюють з такими стандартами, Проте їхнє технічне оснащення не дає змоги нині зробити дослідження на всі без винятку типи ризиків. Тому ми використовуємо ті можливості, які дає нам міжнародна співпраця, оскільки Україна визнає міжнародні дослідження багатьох країн світу. Тож наші виробники можуть використовувати і українські лабораторії, і закордонні, щоб підтвердити якість продукції», – каже заступник міністра.
Як додає заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, забезпечення лікарів засобами індивідуального захисту залишається надзвичайно актуальним. Лікарні мають бути безпечними й ефективними. МОЗ завжди наполягав, що треба дати змогу заявити про себе українському виробнику. Але, на жаль, нині деякі наші виробники пропонують продукцію, яка не захищає від коронавірусу, а її якість неприйнятна – комбінезони з марлі, бавовни, такий захист – профанація.
«Там де є закупівлі МОЗ, має бути гарантія надійності та якості. Не ілюзія захисту, а справжній захист. І ми маємо чітко встановити перелік товарів, яких потребуємо, їх якість. Це мають чітко знати українські виробники для того, щоб вони підготувалися, стандартизувалися, а Україна мала стратегічні підприємства, які зможуть забезпечити відповідні потреби країни. Ці процеси організовуватимемо, починаючи з серпня–вересня», – повідомила вона.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»