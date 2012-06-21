Нараду щодо здійснення МОЗ закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих міжнародних організацій провів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. Разом з ним шляхи вирішення цього питання розглядали в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, заступник міністра фінансів Сергій Марченко, представники міжнародних організацій ПРООН, ЮНІСЕФ та Краун Ейджентс.
Павло Розенко поінформував, що станом на сьогодні спеціалізовані організації закупили ліків, вакцин і медичних виробів на суму майже 3 мільярди гривень, що становить 74,4% отриманих коштів та 98,75% замовленої їхньої кількості. Як повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра, торік сума видатків для закупівель лікарських засобів і медичних виробів становила 3,9 мільярда гривень.
«Тобто нині ситуація значно краща порівняно з попереднім роком. На сьогодні вже поставлено майже 50% замовлених кількостей лікарських засобів і медичних виробів. Згідно з графіком, у жовтні має бути доставлено і розвезено у регіони 100% ліків», — констатував Павло Розенко.
За підрахунками спеціалізованих організацій, поділився інформацією віце-прем’єр, за результатом завершених закупівель ліків через міжнародні організації попередня сума економії становить майже мільярд гривень, які буде витрачено на закупівлю додаткових обсягів лікарських засобів і медичних виробів.
«І ця сума економії свідчить про те, що рішення про передачу закупівель міжнародним організаціям було стратегічно правильним. Воно дало нам змогу говорити про посилення ефективності використання коштів держбюджету. Цю економію ми повинні ефективно використати для закупівлі тих препаратів, яких не вистачає», — поставив завдання урядовець. Павло Розенко доручив МОЗ прискорити закупівлі ліків за 2017 рік.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»