У межах політики підтримки бізнесу та пожвавлення ділової активності Кабінет Міністрів ініціює зміни в системі державного нагляду та контролю і перехід до ризикоорієнтовних методів роботи. Цей метод полягає у виробленні нового підходу до здійснення перевірок підприємств, які проводитимуть виключно на підставі чітких критеріїв визначення ризикованості. Такі перспективи окреслив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації, одного з найбільших об’єднань підприємців в Україні.
«Ми змінимо підходи до державного нагляду та контролю. Хочу, щоб кожен підприємець отримував повагу», — заявив Володимир Гройсман. За його словами, головна допомога від держави бізнесу — не заважати і не втручатися без вагомих підстав. «Маємо перейти на ризикоорієнтований підхід у системі нагляду. Це буде нашою ідеологією», — пообіцяв Прем’єр. Він наголосив, що запропоновані ініціативи входять до загального пакета заходів, які уряд реалізуватиме для створення сприятливого ділового клімату й запровадження в країні політики системного економічного зростання. Прем’єр переконаний, що 2018 рік і всі наступні «відзначатимуться повагою до реального сектору економіки й легального бізнесу», повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Під час виступу на відкритті щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що на сьогодні головне завдання держави полягає в забезпечення зростання індексу людського розвитку. «Маємо подолати ризики відтоку кадрів і невпевненості молоді у власному майбутньому. Тому реформи, які впроваджують у нашій країні — і децентралізації, й охорони здоров’я, і сільської медицини, й освіти, й енергоефективності, — мають на меті одне: розвиток в Україні людського потенціалу і поява нової генерації українців», — заявив Геннадій Зубко.
Він переконаний, що для кожного бізнесмена, який хоче інвестувати у певний регіон, ключові два індекси: конкурентоспроможності регіону й регіонального людського розвитку. «Адже інвестор приходить на ринок не лише через природні ресурси, землю, інфраструктуру, а передусім розраховуючи на людей, які можуть фахово працювати на підприємстві», — зазначив Геннадій Зубко.
Він запропонував бізнесу звернути увагу на бюджети органів місцевого самоврядування, які в умовах фінансової децентралізації мають великі можливості. І розробити спільно з громадами проекти з розвитку інфраструктури, соціального сектору, нової кадрової політики. За інформацією урядовця, місцеві бюджети вже мають 200 мільярдів гривень. «Переконаний, що для бізнесу дуже перспективно інвестувати в підготовку кадрів у регіонах. Співпраця громад із бізнесом створює нові робочі місця і демонструє, як можна впливати на якість життя українців», — наголосив він. На думку Геннадія Зубка, об’єднання бізнесу і громад «стане імпульсом для економічного зростання держави», повідомляє прес-служба віце-прем’єра.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»