Українська влада активно запроваджує механізми забезпечення та захисту прав жінок — від професійної реалізації до участі в ухваленні державних рішень. Усі зміни, які відбуваються в державі, враховують гендерний аспект. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час І Українського жіночого конгресу. Захід, організований за підтримки міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» та міжнародних організацій, зібрав близько 300 найактивніших і найуспішніших жінок і чоловіків зі сфер політики й бізнесу, неурядових організацій та медіа України. Метою зібрання стало об’єднання довкола ідеї забезпечення гендерної рівності в різних секторах українського суспільства як базового елементу сталого розвитку нашої держави, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабміну.
Володимир Гройсман наголосив, що потрібно все робити для того, щоб змінювати свідомість українців у гендерних питаннях. «Цей шлях ми розпочали зі змін у законодавстві та напрацюванні механізмів, які дають змогу жінкам брати участь в ухваленні державних рішень», — сказав він. Глава уряду повідомив, що незабаром при Кабінеті Міністрів розпочне роботу спеціальний офіс з гендерних питань. Він подякував організаторам конгресу за початок доброї традиції — зустрічатися в широкому колі та обговорювати важливі питання розвитку суспільства й держави.
У межах конгресу заплановано сім дискусійних панелей з питань посилення політичної та громадської участі жінок на різних рівнях, залучення їх до миротворчості та сектору безпеки, боротьби з гендерно обумовленим насильством, а також подолання гендерних стереотипів та посилення гендерної освіти і просвіти.