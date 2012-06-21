Розроблено проєкт тимчасових рекомендацій для розгортання госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я. Йдеться про розміщення в разі необхідності додаткових ліжко-місць у виставкових центрах та палацах спорту. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він укотре нагадав, що погіршення ситуації з поширенням COVID-19 можна уникнути, дотримуючись умов карантину. «Всі хворі й контактні особи мають дотримуватися 14-денної самоізоляції. Бо самоізоляція – один із ефективних шляхів попередження поширення коронавірусної хвороби. Свідоме ставлення українців до цієї проблеми дасть змогу спокійно без ексцесів і пікових навантажень подолати її», – наголосив Віктор Ляшко.
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«Урядового кур’єра»