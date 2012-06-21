Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Цього літа та після закінчення карантину курс гривні коливатиметься у межах 26,5-27,5 за один долар. Такий прогноз озвучили аналітики Forex Club.
Зокрема, як вважає керівник відділу аналітики компанії Андрій Шевчишин, на загальну картину стану української гривні зараз впливає низький попит, та зрозуміло, що відносно низькі ціни на товари та послуги, які експортуються з України до різних країн світу і, передовсім, до ЄС.
Також, як вважає Андрій Шевчишин, на курс гривні впливає і політика імпортерів. Так, за останніми прогнозами, вони мають активніше працювати на ринку в червні 2020 року і закуповувати великі обсяги валюти.
Також експерт вважає, що відносно стабільний курс гривні до провідних валют світу стримуватиме більш позитивний прогноз щодо збирання зернових у 2020-2021 маркетинговому році. Прогнозується, що у 2020-21 МР буде експортовано не менше 58, 5 мільйонів тонн зернових.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, владним структурам треба робити все, щоб курс гривні був відносно сталим. «Адже різке його відхилення на 15% призведе до того, що банки будуть вимушені збільшувати капіталізацію. У Нацбанку України це прекрасно розуміють та знають всі можливості, скеровані на підтримку гривні. А це золотовалютні резерви та чергові транші від МВФ», — зазначає експерт.
Також, за його словами, аналітики очікують, що після закінчення карантину буде деяке пожвавлення вітчизняної економіки.