Юні співвітчизники, які втратили на війні своїх батьків — Захисників України, не мають залишатися наодинці зі своїм болем. Наш спільний обов’язок — піклуватися про них, надавати підтримку й допомагати будувати гідне та світле майбутнє. Саме з цією метою Мінветеранів у партнерстві з благодійною спілкою «Bevar Ukraine — Збережи Україну» та БО «Благодійний фонд «Майбутність» уже традиційно організували відпочинок для дітей загиблих українських Героїв.

Цього року 45 дітей віком від 8 до 14 років вирушили в літній табір на півночі Данії, поблизу міста Ольборг. Там на них чекатимуть нові знайомства, цікаві екскурсії, подорожі мальовничими місцями, розваги, дозвілля та справжнє літнє дитинство, якого ці маленькі українці так потребують.

З українського боку координацію всієї підготовки, формування груп, списків, оформлення страховок, планування маршрутів і переїздів, комунікацію з батьками забезпечує БО «Благодійний фонд «Майбутність».

З данської сторони наших дітей традиційно приймає благодійна спілка «Bevar Ukraine — Збережи Україну», яка вже багато років турбується про відпочинок та оздоровлення дітей українських воїнів у Данії.

У Львові та Кракові партнери з організації «Зустріч» передбачили їм теплий прийом зі смачним обідом та цікавим дозвіллям,що зробить подорож ще приємнішою і незабутньою.

За словами заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходька, ці діти втратили найдорожче — батьків, які загинули, захищаючи Україну, а тому завдання міністерства —зробити все можливе, щоб кожна така дитина мала підтримку, розвиток і шанс вирости лідером нашого суспільства.

«Ми безмежно вдячні друзям, партнерам і меценатам, які разом з нами турбуються про найцінніше—дітей наших Героїв»,— наголосив він, повідомляє Мінветеранів.