За особисті досягнення у літературній творчості, вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу, результативну роботу задля розвитку Донецької організації НСПУ наш колега власкор «Урядового кур’єра» в Донецькій області Павло Кущ удостоєний «Почесної відзнаки Національної спілки письменників України».

Павло Кущ знає ціну українського слова на ДонбасіНагороду вручив голова НСПУ Михайло Сидоржевський під час недавнього позачергового з’їзду письменницької спілки, що відбувся в Києві.

Ім’я Павла Куща, який успішно поєднує журналістську та письменницьку роботу, добре знане як у літературних колах, так і серед читачів. Він — лауреат престижних всеукраїнських премій імені О. Вишні (за збірку гумору і сатири «Братани по розуму») та імені Лесі Українки (повість для дітей середнього шкільного віку «АБВ, або Операція «Ставкозавр»).

У 2016-му, будучи вже два роки без рідної домівки (змушений залишити її в окупованому Донецьку), написав і видав повість «Чотири нявкісти і ВІН» — першу вітчизняну книжку для дітей про події в АТО, яка має величезний резонанс серед молодших і старших читачів Донеччини, де її безкоштовно розповсюджують і де автор постійно проводить зустрічі з шанувальниками літератури.

Матеріал для книжки збирав у сірій зоні, траплялося, сидів у сховищах і погребах, де ховаються під час обстрілів люди, бував на передовій.

Павло Кущ — член НСПУ з 2002 року, впродовж останніх шести очолює Донецьку організацію НСПУ. Одне з головних досягнень — письменницький осередок вдалося зберегти, жоден із письменників не залишив його лави.