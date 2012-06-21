За особисті досягнення у літературній творчості, вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу, результативну роботу задля розвитку Донецької організації НСПУ наш колега власкор «Урядового кур’єра» в Донецькій області Павло Кущ удостоєний «Почесної відзнаки Національної спілки письменників України».
Нагороду вручив голова НСПУ Михайло Сидоржевський під час недавнього позачергового з’їзду письменницької спілки, що відбувся в Києві.
Ім’я Павла Куща, який успішно поєднує журналістську та письменницьку роботу, добре знане як у літературних колах, так і серед читачів. Він — лауреат престижних всеукраїнських премій імені О. Вишні (за збірку гумору і сатири «Братани по розуму») та імені Лесі Українки (повість для дітей середнього шкільного віку «АБВ, або Операція «Ставкозавр»).
У 2016-му, будучи вже два роки без рідної домівки (змушений залишити її в окупованому Донецьку), написав і видав повість «Чотири нявкісти і ВІН» — першу вітчизняну книжку для дітей про події в АТО, яка має величезний резонанс серед молодших і старших читачів Донеччини, де її безкоштовно розповсюджують і де автор постійно проводить зустрічі з шанувальниками літератури.
Матеріал для книжки збирав у сірій зоні, траплялося, сидів у сховищах і погребах, де ховаються під час обстрілів люди, бував на передовій.
Павло Кущ — член НСПУ з 2002 року, впродовж останніх шести очолює Донецьку організацію НСПУ. Одне з головних досягнень — письменницький осередок вдалося зберегти, жоден із письменників не залишив його лави.