У Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва відбулися урочистості «Мистецькі сходи» з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, в якому взяли участь представники галузі з усієї області. Вітаючи учасників зібрання, голова Сумської ОДА Микола Клочко та перший заступник голови Сумської обласної ради Анатолій Річкаль високо оцінили внесок працівників культури й майстрів народного мистецтва у розбудову не тільки духовного простору краю, а й усього життя земляків. Тож на розвиток галузі щороку надають дедалі більше коштів, щоб повноцінно функціонували будинки культури, клуби, бібліотеки, гуртки художньої самодіяльності, музеї тощо.

Усі нагороджені — відомі на Сумщині майстри своєї справи. Фото обласного науково-методичного центру культури і мистецтв

Деяких представників галузі удостоєно різних нагород та відзнак, визначено переможців у дев’яти номінаціях, серед яких «Гордість культурно-мистецької Сумщини», «Кращий культурно-мистецький проект», «Серце, віддане дітям», «Юні таланти Сумщини» та інші.

Серед відзначених власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Сумській області заслужений журналіст України Олександр Вертіль, якому вручено Подяку управління культури Сумської ОДА  за багаторічну творчу співпрацю та значний особистий внесок у розвиток культурно-мистецької Сумщини.

Як наголосила начальник управління заслужений працівник культури Олена Мельник, завдяки такій шанованій і авторитетній газеті, як «Урядовий кур’єр», українські читачі знають про багатогранне культурно-мистецьке життя Сумщини: фестивалі «Кролевецькі рушники», «Сурми України» та інші, конкурси, огляди тощо. І тепер готують культурно-мистецькі заходи, про які неодмінно з’являться розповіді на шпальтах «УК». 

Олександр СУМСЬКИЙ
  для «Урядового кур’єра»