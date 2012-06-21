У Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва відбулися урочистості «Мистецькі сходи» з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, в якому взяли участь представники галузі з усієї області. Вітаючи учасників зібрання, голова Сумської ОДА Микола Клочко та перший заступник голови Сумської обласної ради Анатолій Річкаль високо оцінили внесок працівників культури й майстрів народного мистецтва у розбудову не тільки духовного простору краю, а й усього життя земляків. Тож на розвиток галузі щороку надають дедалі більше коштів, щоб повноцінно функціонували будинки культури, клуби, бібліотеки, гуртки художньої самодіяльності, музеї тощо.
Деяких представників галузі удостоєно різних нагород та відзнак, визначено переможців у дев’яти номінаціях, серед яких «Гордість культурно-мистецької Сумщини», «Кращий культурно-мистецький проект», «Серце, віддане дітям», «Юні таланти Сумщини» та інші.
Серед відзначених власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Сумській області заслужений журналіст України Олександр Вертіль, якому вручено Подяку управління культури Сумської ОДА за багаторічну творчу співпрацю та значний особистий внесок у розвиток культурно-мистецької Сумщини.
Як наголосила начальник управління заслужений працівник культури Олена Мельник, завдяки такій шанованій і авторитетній газеті, як «Урядовий кур’єр», українські читачі знають про багатогранне культурно-мистецьке життя Сумщини: фестивалі «Кролевецькі рушники», «Сурми України» та інші, конкурси, огляди тощо. І тепер готують культурно-мистецькі заходи, про які неодмінно з’являться розповіді на шпальтах «УК».
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»