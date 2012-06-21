Учасники регіонального заходу в межах Другого українського індустріального тижня обговорили практичні аспекти діяльності промислових підприємств та виступили з конкретними пропозиціями щодо усунення проблем і ризиків за допомогою державного втручання. Йшлося про необхідність відновлення енергонезалежності регіону та розв’язання логістичних проблем місцевих товаровиробників.
Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, для відновлення енергонезалежності в області реалізується проєкт з будівництва Кремінської підстанції з повітряними лініями «Донбаська-Донська» та «Кремінська-Ювілейна». Тут уже завершено підготовчі роботи. Згідно з графіком, будівництво триватиме до весни 2020 року. За словами очільника Луганщини, обласна влада докладає максимум зусиль, щоб скоріше з’єднати область з усією енергетичною системою України та забезпечити стабільне енергопостачання промисловості.
А для розв’язання логістичних проблем потрібне будівництво залізничної гілки до відокремленої від всеукраїнської мережі колії Кіндрашівська-Нова – Лантратівка. Така справа потребує допомоги на загальнонаціональному рівні. Це представники області планують обговорити на підсумковому загальноукраїнському індустріальному форумі, який відбудеться на початку грудня цього року в Торгово-промисловій палаті України.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»