З жовтня 2022 року для українців запустили програму доступної іпотеки «єОселя». За майже три роки понад 20 000 українських родин отримали кредити на власне житло. Загальна сума виданих кредитів досягнула майже 35 млрд грн.

Кредити отримали: військовослужбовці та правоохоронці — 10 124 (51%); педагоги — 1 490; медики — 1 528; внутрішньо переміщені особи — 870; ветерани — 468; науковці — 402.

Ще 5 142 кредитів за ставкою 7% отримали українці, які не мають власного житла, — це 26% учасників програми.

Житло за програмою «єОселя» купують як на первинному, так і на вторинному ринку залежно від категорії користувачів. Також кредити доступні на приватні будинки, таунхауси й дуплекси. Найчастіше нерухомість за «єОселею» купують у Києві та Київській області — понад 49% угод. Далі — Львівщина, Івано-Франківщина та Одещина.

Скористатися програмою «єОселя» можуть військовослужбовці-контрактники, ветерани, внутрішньо переміщені особи, українці без житла, а також медики, педагоги й науковці, які працюють у державному чи комунальному секторі.

Програма доступної іпотеки «єОселя» запущена в жовтні 2022 року Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО».

Джерело: Міністерство цифрової трансформації