На Старобільщині розпочато купівлю житла для дітей-сиріт за рахунок субвенції з державного бюджету.
«У місті на квартирному обліку стоїть чотири дитини-сироти. Багато років у місті нічого не будують, та й рівень цін на вторинному ринку високий, щоб мати змогу придбати житло із власного бюджету. Цього року ми подали заявку на фінансування придбання житла на вторинному ринку для цієї категорії дітей за рахунок державних коштів. І після двомісячної роботи нам вдалося зробити щасливою першу дитину. Продавець дізнавшись, що квартира для дитини-сироти, вирішив залишити деякі меблі», — розповідає Старобільський міський голова Яна Литвинова.
Вона висловила сподівання, що до кінця року щасливими власниками ключів від власного житла стануть ще кілька дітей-сиріт, що стоять на квартирному обліку. З державного бюджету на придбання квартир для трьох осіб цієї категорії передбачено субвенцію в розмірі 915 тисяч гривень.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»