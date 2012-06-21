Експозиція «Японія у фото очима українців» відкрилася цього тижня в Аrt Hub Укрінформу. Вона презентує 35 найкращих робіт — переможців однойменного конкурсу, оголошеного Посольством Японії в Україні з нагоди Року Японії.
Про це повідомила під час відкриття виставки Марина Соботюк, завсектору зв’язків з громадськістю, взаємодії зі ЗМІ та координації з органами влади Міністерства інформаційної політики, яке разом з посольством організувало експозицію.
«Міністерство інформаційної політики та Посольство Японії проводять спільні заходи, щоб привернути ще більше уваги до Року Японії в Україні й залучити самих українців. На початку року посольство оголосило у Facebook конкурс «Японія у фото очима українців», запросивши до участі всіх наших земляків, які мали нагоду відвідати Японію чи там живуть. Посольство щотижня обирало найкраще фото з розміщених у соцмережах. МІП надрукувало світлини, які перемогли за підсумками конкурсу. Нині ці 35 аматорських, але надзвичайно гарних робіт представлено на виставці в Аrt Hub Укрінформу», — сказала М. Соботюк.
Вона зазначила, що в міністерстві вирішили надрукувати фотографії невеликим форматом, щоб зберегти їхню якість, але цей друк унікальний —на склі, тому виставка має дуже гарний вигляд.
За словами політичного аташе Посольства Японії в Україні Такаші Хірано, фотографій на конкурс надійшло багато, що приємно вразило японців. Вразило й те, що їх зроблено з любов’ю до його країни.
«Ми тішимося, що можемо бачити нашу країну насамперед очима українців. Українці робили ці чудові знімки, і ми можемо їх тут представляти. Це велика честь і справжнє задоволення», — наголосив Такаші Хірано.
Він додав, що до кінця Року Японії в Україні залишається мало часу, проте попереду ще багато цікавих проектів, ініційованих посольством. А виставка «Японія у фото очима українців» триватиме до 29 листопада.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»