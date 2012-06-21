Французький енергетичний гігант Engie готовий всебічно сприяти розвитку нафтогазового сектору України, зокрема створенню гнучкого ринку газу. Відповідні домовленості озвучили вчора під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з виконавчим директором Engie Ізабель Кошер.
Свого часу Engie була однією з перших компаній, яка започаткувала процес доставки газу в Україну із західного напрямку, й нині забезпечує майже 20% таких поставок. Ринок України один зі стратегічних для компанії, і керівництво енергетичного гіганта опрацьовує можливості подальшої співпраці з Києвом за проектами збільшення видобутку газу на території нашої країни.
«Тривалий час нафтогазова галузь була закритою для інвесторів і компаній-партнерів. Після зміни політики держави й запровадження нових технологічних та інноваційних рішень ми змогли змінити тренд. І наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб Україна перетворилася з країни-імпортера на енергонезалежну країну. Для цього маємо бути відкритішими, змінити систему регуляції, залучати інвестиції й нові технології», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.
Він схвалив рішення Engie взяти участь у розбудові нафтогазового комплексу України, підтримавши думку виконавчого директора компанії про те, що забезпечення держави власними енергоресурсами — це питання енергетичної безпеки.
«Ми відзначаємо амбітність реформ, передусім у нафтогазовому секторі, які заявляє ваш уряд, — вказала Ізабель Кошер. — Наша мета — збільшувати місцеве виробництво газу, щоб зрештою Україна стала його експортером і постачальником. І ми готові супроводжувати вашу країну на шляху реформ».
За розрахунками уряду, Україна за п’ять років може стати експортером газу. Розвідані поклади палива становлять не менш як трильйон кубометрів, активні близько 100 свердловин. З 2016-го уряд поступово реалізує політику нарощування власного видобутку. Від початку року зростання видобутку становить 3,7%.
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«Урядового кур’єра»