Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомила прес-служба головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, власники земельних ділянок, які розташовані на території області, станом на 31 грудня минулого року передали орендарям у користування землі загальною площею 786 тисяч гектарів, уклавши 311 тисяч 300 договорів оренди. За надані в користування земельні ділянки власники паїв одержали 2 млрд. 692 млн. грн., що становить 96,24% від загальної нарахованої суми.
Найвища вартість оренди гектара землі — в Звенигородському (4368 грн.), Корсунь-Шевченківському (4138 грн.), Городищенському (4126 грн.), Золотоніському (4135 грн.), Драбівському (4075 грн.) і Катеринопільському (4034) районах. Найменше платять у Монастирищенському (2433 грн.), Смілянському (2437 грн.) і Черкаському (2723 грн.) районах.
Середній розмір орендної плати за земельні паї на Черкащині нині становить 3557 грн. за гектар, або 8,68% від нормативної грошової оцінки земель, переданих в оренду.