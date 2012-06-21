Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Новий електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина», положення про який затверджено Харківською міськрадою, об’єднає найважливіші сфери життя харків’ян — медицину, освіту, будівництво, культуру, інфраструктуру, комунальні послуги тощо. Це дасть змогу жителям мегаполісу, скориставшись єдиним міським електронним особистим кабінетом, не створювати десятки облікових записів і мати доступ до усіх електронних сервісів, які надає міськрада, її виконавчі органи, комунальні підприємства та низка державних і приватних підприємств Харкова.
За інформацією представників департаменту цифрової трансформації міської ради така послуга стане можливою завдяки повній інтеграції ЄКХ. Так, наприклад, кожен користувач особистим кабінетом матиме змогу здійснити онлайн-оплату за послуги ЖКГ та отримати про це довідки, передавати показання приладів обліку, викликати майстра і т. п. Нині вже підписано документ про розвиток задіяних на реалізацію цього сегменту послуг чотирьох онлайн-сервісів.
Як повідомили в департаменті цифрової трансформації «Єдиний кабінет харків’янина» буде презентовано цього літа.