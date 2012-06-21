Учені з Південної Кореї розробили контактні лінзи, що дадуть змогу хворим на діабет вимірювати рівень глюкози в організмі.
Про це повідомляє "Science Advances".
Контактна лінза оснащена спеціальним датчиком, що подає світловий сигнал, якщо рівень цукру перевищить певний поріг. Сама лінза доволі гнучка та компактна, зроблена з прозорого силіконового матеріалу.
Датчик глюкози буде використовувати сльозу людини: якщо концентрація цукру в сльозі перевищує задане значення, лінза передає світловий сигнал. Для цього в лінзу вбудовані електронні компоненти. Щоб не пошкодити м'яку лінзу, вони відділені шаром міцного полімеру.
Хворі на діабет мають постійно контролювати рівень глюкози в крові, щоб не допустити ускладнень у роботі організму. Найчастіше рівень цукру вимірюють глюкометром, використавши краплю крові. Для цього пацієнт змушений проколювати шкіру кілька разів на день.
Раніше інженери вже намагалися вбудувати датчики концентрації глюкози в контактні лінзи, але рівень технологій не давав змоги зробити деталі пристрою досить м'якими і при цьому міцними. Такі компоненти заважали зору і могли пошкодити око.
Нова технологія пройшла успішний тест на живому кролику. На думку розробників, подібні пристрої можуть з'явитися у продажу вже в найближчі п'ять років.