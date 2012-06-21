В Азовському морі масового гинуть бички. Килим з мертвих риб, що вкриває узбережжя неподалік від Маріуполя, зняли на камеру і виклали у соцмережі.
Фахівці вважають, що масовий падіж бичка пояснюється дефіцитом кисню у морській воді. Аналіз проб води показав, що вміст кисню нижче норми більш ніж вдвічі. Забруднення берегової лінії не виявлено.
Екологічне лихо стає джерелом прибутку для нечесних людей. В Інтернет потрапило відео, на якому люди голими руками збирають неживих бичків, ймовірно, з метою подальшого продажу. Жителі Маріуполя повідомляють, що «свіжий» улов уже з'явився на ринках.
Випадки масової загибелі риби внаслідок кисневого голодування відбуваються досить часто. Так, в листопаді 2016 року береги нью-йоркського Лонг-Айленда були вкриті тисячами мертвих особин атлантичного менхедена.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»