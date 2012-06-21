У прес-службі СБУ повідомили про те, що в Запоріжжі було викрито групу ділків, яких підозрюють у розкраданні заставного майна державних фінустанов. У повідомленні йдеться про те, що державний банк уклав кредитний договір з комерційною структурою з лімітом кредитної лінії на суму близько 700 мільйонів гривень. За умовами договору, в заставу банку передали майно позичальника.
Підозрювані переводили кредитні кошти, які отримали від банку, на офшорні компанії, а заставні активи підприємства незакoнно виводили з-під контролю державної фінустанови, використуючи третіх осіб. У результаті такої хитрої афери держава отримала збитків на велику суму — 1 мільярд гривень.