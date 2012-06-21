Протягом 18—19 грудня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у шести областях України, повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, в Київській області знеструмлені 79 населених пунктів, у Черкаській — 36, у Житомирській — 20, у Чернігівській — 8, у Сумській — 3 і в Луганській області — 1 населений пункт.
«До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго», — повідомляють у ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці у вівторок у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях пориви вітру 15-18 м/с, завірюхи, в Чернігівській і Київській областях — сильний сніг. На дорогах України, окрім півдня та сходу, ожеледиця.
Також 19 грудня очікується проходження максимального рівня води тало-дощового паводку р. Тиса — м. Чоп Закарпатської області заввишки 11,6-