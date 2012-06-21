Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
За минулу добу на Донбасі проросійські незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню. На жаль, внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Як уточнили в штабі операції Об’єднаних сил, цього разу під ворожі приціли потрапили позиції українських військ неподалік Березового, Оріхового, Павлополя, Старогнатівки, Новолуганського, Славного, Широкиного, Новотошківського. Причому вже звично противник використовував заборонену Мінськими домовленостями важку зброю: міномети калібру 120 та 80 міліметрів, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Також проросійські НЗФ, вкотре грубо порушивши попередні домовленості, двічі обстріляли з автоматичного станкового гранатомету і стрілецької зброї навіть ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. А початку нової доби проросійські бойовики також встигли про себе нагадати: під обстріл із автоматичного станкового гранатомету потрапили позиції українських бійців у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» поблизу Мар’їнки.