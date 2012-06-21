Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді вчорашнє 9 січня перетворилося в такий собі «льодопад». Зима, що досі не показувала своїх примх, з ночі скувала місто суцільною льодяною кіркою. Ходити вулицями стало практично неможливо, а оскільки міська влада про підсипання тротуарів не потурбувалася – проспала! – то величезний «урожай» збирав травмопункт.
Як повідомив лікар Віталій Деяк, цього дня на операційний стіл лягли восьмеро ужгородців. У цілому ж учора до травмопункту з отриманими травмами різної складності прийшли 55 людей. Окрім прооперованих, інші 44 хворі лікуватимуться амбулаторно, а троє відмовились від процедур. Травми отримані здебільшого під час потрапляння на роботу або повернення з роботи додому.
У цілому за першу дев’ятиденку 2020 року в травмпункт міської лікарні зверталися за допомогою більш ніж 350 жителів міста над Ужем. Такий результат повинен стати для міської влади засторогою на майбутнє, адже по-справжньому до своїх «холодних справ» зима ще не бралася.