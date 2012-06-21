Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Страсбурзі відбулася сесія Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Українська делегація ініціювала розгляд питання «Роль місцевих і регіональних влад у захисті внутрішньо переміщених осіб». Із основною доповіддю виступив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Член делегації України в Конгресі президент політичної групи консерваторів та реформістів Світлана Богатирчук-Кривко так прокоментувала зацікавленість вразливою для України проблемою:
«Це надважлива для нас тема. Лише в Україні внаслідок анексії Криму та окупації Росією частини Донбасу мільйон 700 тисяч переселенців. А в Європі – понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Крім України, це ще громадяни Грузії, Азербайджану, Туреччини та Кіпру. Причини – конфлікти, війни, природні катаклізми. Зрозуміло, що найбільше проблем лягає на плечі місцевих органів влади, які до людей найближче».
У резолюції Конгресу визначили, що серед основних прав переселенців мають бути: участь у місцевих виборах, доступ до всіх муніципальних сервісів, як і для решти мешканців громад; психологічна допомога, робота, житло, освітні та медичні послуги, підтримка громадських організацій ВПО, а також право на підтримку іншими країнами та повернення до рідних домівок. А в рекомендаціях для урядів – фінансування цих питань.
«Зрозуміло, що російська делегація виступила проти такої резолюції, особливо в контексті Криму: мовляв, це політичне питання. Але ми наголошували: якщо проблеми внутрішньо переміщених не будуть спільно з Європою вирішуватись в їх рідних країнах, то ці люди стануть біженцями, і тоді їхні долі стануть проблемою інших країн», – наголосила Світлана Богатирчук-Кривко.
За її словами, попри різні спірні питання, головне те, що в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи маємо незмінну підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.