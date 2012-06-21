На Закарпатті у середній течії основних річок вода пішла на спад і повернулася в русла. Критичною лишається ситуація поблизу Берегова по р.Боржава та в Чопі по р. Латориця — рівень води тут досяг історичного максимуму катастрофічного паводку 2001 року. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, на своєму офіційному сайті.
«Зараз максимальна паводкова хвиля проходить по низинних районах Закарпаття біля державного кордону України. У середній течії основних водних артерій Закарпаття вода пішла на спад і повернулася в русла. Наразі найвищий рівень води по р.Боржава проходить у с. Верхні Ремети поблизу Берегова. Вода досягла історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року і протягом сьогоднішнього дня буде проходити по Берегівському району до впадіння в Тису. Дамби вздовж Боржави реконструйовані, тому підтоплень населених пунктів не очікуємо», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що по річці Латориця найвищий рівень води проходить поблизу Чопа.
«Висота хвилі —
За інформацією голови Закарпатської ОДА, в наступні дні вода поступово сходитиме із сільськогосподарських угідь самопливом.
На підтоплених ділянках у межах населених пунктів воду продовжують відкачувати пересувні та стаціонарні насосні станції. У с.Вільхівка (Іршавський район), яке найбільше постраждало від підтоплення, протягом учорашньої доби рятувальники та водники відкачали близько 6 мільйонів кубометрів води. Зараз там продовжує працювати насосна станція обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У підтоплених місцевостях різних районів Закарпаття продовжує відкачувати воду 21 насосна станція.
Як повідомляється, рух автотранспорту на раніше підтоплених ділянках дороги національного значення Мукачево – Рогатин поблизу с.Вільхівка та дороги місцевого значення Іршава – Виноградів поблизу с.Заріччя повністю відновлено.
На місцевій дорозі Шаланки – Великі Ком’яти Виноградівського району рух поки перекрито, організовано об’їзд іншими шляхами.
Загиблих чи постраждалих внаслідок грудневого паводку, а також руйнувань приватного сектору та об’єктів соціальної сфери немає, інформують у прес-службі голови Закарпатської ОДА.