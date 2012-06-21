Чотири дні лисичанці потерпали без води, доки не було ухвалено рішення про надання з луганського обласного та лисичанського міського бюджетів коштів на фінансову підтримку ЛКСП «Лисичанськводоканал».
Обмеження постачання електричної енергії на об’єкти Лисичанськводоканалу призвело до неможливості водопостачання та водовідведення в містах Лисичанську, Новодружеську, Привіллі, де понад 100 тисяч жителів.
Лише протягом доби 19 жовтня підрозділи ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезли 140 кубічних метрів технічної води. Але, за словами місцевих жителів, води на всіх не вистачало.
Міський голова Сергій Шилін навіть звернувся по допомогу до Краматорська. Він заявив, що час «призупинити функціонування закладів освіти і культури», а також «внести зміни в режим роботи медичних закладів та скасувати планові операції».
Двічі у Лисичанській міській раді збиралася на засідання місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Члени комісії на четверту добу аварійної ситуації через нестачу води ухвалили рішення визнати стан справ у місті надзвичайною ситуацією державного рівня, яка виникла внаслідок повного обмеження постачання електричної енергії ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» для місцевого водоканалу.
У соціальних мережах лисичанці не стримували обурення: «Невже це рішення — позакривати дитячі садки та школи, не проводити планових операцій? А операції термінові? А обласна дитяча лікарня, де лікують дітей з різних районів Луганщини? І що робити жителям міста, адже машин із водою не вистачає?»
«Урядовий кур’єр» вже неодноразово писав про проблеми комунального підприємства «Лисичанськводоканал», які стосуються великої заборгованості перед постачальниками електричної енергії. Чергова надзвичайна ситуація пов’язана саме із цим.
Але попри надзвичайну ситуацію, місцеві депутати навіть не зібралися на позачергову сесію, щоб передбачити новий транш у рахунок сплати енергетикам частини боргу, загальна сума якого перевищує 186 мільйонів гривень.
Лише 22 жовтня, тобто на четверту добу після відключення водоканалу від електрики, відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо лисичанських подій. І першим пунктом ухвалених рішень стала вимога до ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» поновити постачання електричної енергії на об’єкти комунального підприємства «Лисичанськводоканал». Департаменту фінансів ОДА доручено опрацювати питання надання з обласного бюджету дотації бюджету міста Лисичанська для сплати заборгованості перед ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» та забезпечення передплати за спожиту електроенергію ТОВ «Енера Схід».
Наприкінці того самого дня відбулася сесія Лисичанської міської ради, під час якої депутати розглянули бюджетний запит для надання коштів з міського бюджету для погашення заборгованості за спожиту електроенергію ЛКСП «Лисичанськводоканал», передбачили мільйон гривень на його фінансову підтримку.
Начебто ситуацію врегульовано. Але, як зазначає громадський активіст з Лисичанська Анатолій Рижков у фейсбуці, «це не остаточне розв’язання проблеми. Зокрема, не вирішено питання із планами проплат за листопад, енерговтратами водоканалу і багато іншого».
Як повідомляє пресслужба ЛЕО, енергетики «пішли назустріч і повернуть воду жителям Лисичанська, Новодружеська та Привілля під гарантії погашення поточного боргу споживання від Луганської обласної адміністрації».
Тож чи сталим буде водопостачання понад сотні тисяч жителів трьох міст напередодні та під час опалювального сезону, не відомо.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»