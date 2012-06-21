Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно на Сумщині правоохоронці передали до суду кримінальне провадження, головні фігуранти якого – подружжя із Сумського району та житель Краснопільщини, які переправляли через державний кордон нелегалів.
Як повідомив відділ комунікації поліції в Сумській області, ще влітку минулого року в ході оперативно-розшукових заходів з виявлення та перекриття каналів нелегальної міграції працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, отримали інформацію про групу осіб, які допомагали мігрантам незаконно перетнути державний кордон України з Росією.
За словами Володимира Кравченка, т.в.о. начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП області, оперативники провели низку слідчо-оперативних заходів, встановивши всіх членів злочинного угрупування, які затіяли такий промисел з початку 2018-го року.
Діяли вони за чітко розподіленими обов’язками. Одні підшукували потенційних «клієнтів», інші займались безпосередньою організацією, наданням місць тимчасового перебування, переправленням та супроводженням іноземців під час незаконного перетину державного кордону України з Росією.
За свої послуги брали від 500 до 700 доларів США.
Всім зловмисникам повідомлено про підозру за ознаками ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом надання порад та вказівок, вчинені організованою групою та з корисливих мотивів».
Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.