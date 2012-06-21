Уряд розпочинає новий етап співпраці з Асоціацією водоканалів України задля надання якісних послуг споживачам за справедливою ціною, тож підтримуватиме розвиток водоканалів, зокрема залучаючи фінансову підтримку. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко після підписання Меморандуму про співпрацю між Мінрегіоном і Укрводоканалекологією.
Ключові маркери стратегії — поліпшення якості питної води, підвищення рівня очищення й екологічної безпеки стічних вод, впровадження енергоощадних технологій, стабілізація фінансово-економічного стану підприємств галузі, кадрове забезпечення.
«Важливо консолідувати зусилля держави й водоканальної індустрії для розвитку галузі і практики застосування відповідного законодавства. Укладання меморандуму сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази, моніторингу й аналізу стану водного господарства, стимулюватиме залучення інвестицій», — цитує Геннадія Зубка служба урядовця.