Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах завершив роботу Північний водний форум, у якому взяли участь представники Мінрегіону, комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та ЖКГ, НКРЕКП, керівники та працівники профільних підприємств з усієї країни.
Його учасники розглянули та проаналізували виконання Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги. Основи впровадження енергоефективних заходів на підприємствах ВКГ» та інших, взяли участь у низці семінарів тощо.
Закономірно, що саме Сумщина приймала учасників такого зібрання, адже, за словами заступника міністра Мінрегіону Едуарда Кругляка, область подає гарний приклад господарського ставлення до води і її використання.
Як повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, торік за кошти РФРР в області прокладені та реконструйовані водопровідні мережі у третині районів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень, а в Сумах та Шосткинському районі відновлені мережі водовідведення вартістю 8,5 мільйона.
Нинішнього року обласна влада виділила 3 мільйони гривень, за які будуть збудовані і реконструйовані очисні споруди в Охтирці, Дружбі, смт. Велика Писарівка.
Окрім того, Сумська ОДА направила до Мінрегіонбуду 8 проектів на конкурсний відбір з реалізації в нинішньому році заходів загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», яка розрахована до 2020 року.
Серед особливо актуальних питань, які потребують оперативного вирішення, налагодження комерційного обліку гарячої і холодної води, адже зараз лише 4 відсотки домогосподарств забезпечені лічильниками.