У вересні в Миколаєві на День міста відкрили реконструйовану Соборну площу. А через місяць її прикрасили фонтанами, які підсвічують, коли темніє.
Протягом трьох днів на площу з фонтанами завітали тисячі миколаївців, щоб помилуватися новим об’єктом, який прикрасив місто, зробити фото і пробігтися поміж крапельок водяної арки. Свято «Площа. Музика. Фонтани» влаштувала для містян місцева влада. Водночас із відкриттям фонтанів відбувся і мистецький захід, під час якого найкращі колективи міста виконували шедеври світової музики й сучасні композиції.
Присутніх на святі привітали Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич і представник компанії «Імперія води» Лариса Саєнко. «Переконаний, що нові водограї будуть популярними серед миколаївців і гостей, — зазначив Олександр Сєнкевич. — Найближчим часом тут облаштують інші об’єкти, заплановані проєктом реконструкції площі. Упевнений, що Соборна стане для миколаївців одним з улюблених місць відпочинку, де можна гарно провести час із дітьми й друзями. Головне — берегти те, що маємо. Комфорт, чистота та ошатність міського простору залежить від кожного з нас».
Після слів Олександра Сєнкевича «Водограю, на радість грай!» миколаївці побачили, як здіймаються в небо струмені води і, падаючи, розпадаються в повітрі тисячами краплинок. Удень потоки сяють під сонцем, а ввечері їх освітлюють кольоровими вогнями. На заході ведучі оголосили про започаткування нової традиції — на щастя слід пройти під водограєм і загадати бажання. Містяни традицію охоче підтримали, з радістю пробігаючи через водяну арку.
Фонтани попрацювали протягом трьох днів, а на зиму їх закриють, щоб відкрити навесні. Для Миколаєва, де влітку зазвичай дуже спекотна погода, фонтани в центрі міста слугуватимуть не лише окрасою, а й місцем, біля якого можна перепочити від спеки. Новий громадський простір припав до душі миколаївцям і має стати найпопулярнішим місцем для дозвілля й відпочинку.