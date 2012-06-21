Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Віднині всі основні фонтани Полтави, а таких п’ять, працюватимуть протягом усього тижня, а не тричі на тиждень, як було до 7 липня. Їх зупинятимуть лише для проведення поточного технічного ремонту та щоб почистити від зеленого нальоту їхні чаші. Про це повідомили в міському комунальному підприємстві «Декоративні культури». Виявляється, у міській раді не знали,що комунальні фонтани вмикали тільки у п’ятницю вечором та на вихідні. А коли дізналися, то відразу вирішили виправити ситуацію. А все через бажання зекономити на експлуатації фонтанів.
Любителям водограїв також повідомили, що збільшать і кількість годин, протягом яких працюватимуть основні фонтани, зокрема відомий у місті «Кольоровий» фонтан на Майдані незалежності, покищо, радуватиме містян та їхніх чад до 23 години, раніше його зупиняли о 22-й, а згодом, можливо, й до півночі. Недаремно ж він найдорожчий в області, на його будівництво витратили,за деякою інформацією, мільйон доларів.