На Черкащині триває зариблення Кременчуцького водосховища. Це вже не перша така акція, яка відбувається в межах обласної програми з розвитку рибного господарства. Стартувала осіння кампанія з Чорнобаївського району. На черзі — Золотоніський і Черкаський. Загалом у водойму випустять понад 74 тонни рослиноїдних риб.
Як розповів голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, на це нинішнього року спрямували 2 мільйони гривень. Потім до акції приєднаються й інші райони, які розташовані вздовж водосховища.
Цілеспрямовано працювати над зарибленням та відновленням ресурсів річок розпочали три роки тому. Оскільки відповідні програми недостатньо фінансуються державою, залучили до нього й підприємства, які забруднюють водосховище та інші водні об’єкти.
Відновлення рибогосподарського потенціалу водойм України потребує комплексного системного підходу, програми із зариблення водойм промисловими видами риб — його невід’ємна складова, вважають фахівці. До того ж збереження довкілля — один із пріоритетів обласної «Стратегії-2020».
Увесь зарибок — із державного підприємства «Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб». Воно виграло відповідний тендер. Нині зариблюють водосховище товстолобиком. Цю рибу називають санітаром водойми, адже вона поїдає водорості, які дедалі більше захоплюють акваторію. Поки мальки не розійдуться по акваторії, місце зарибнення цілодобово охоронятимуть.