Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Ян Пєкло та Генеральний консул Вєслав Мазур на чолі польської делегації побували на Рівненщині. Вони передали рівненським рятувальникам нове сучасне аварійно-рятувальне обладнання в межах програми «Польська допомога». Це плавучі мотопомпи, освітлювальні машти, пожежний тренажер, дитячі смуги перешкод для занять із пожежно-прикладного спорту.
«Співпраця наших вогнеборців щодо безпеки територій і їхніх жителів — ще один крок до зміцнення наших дружніх відносин на рівні громад та регіонів», — зазначив Ян Пєкло.
Програма «Польська допомога» діє на Рівненщині лише рік, але вже має конкретні результати: підібрано та підготовлено 36 професійних вогнеборців-добровольців і в трьох об’єднаних громадах створено центри безпеки громадян з волонтерів, які тут живуть і в будь-який момент готові прийти на допомогу землякам. До речі, в Польщі пожежник у громаді — шанована людина. І хоч там цим займаються на волонтерських засадах, кількість тих, хто бажає одягти яскравий мундир пожежника, не зменшується. Цей рух добровольців має глибоке історичне коріння.
Чи приживеться він на Рівненщині саме в такому вигляді, покаже час. Наші об’єднані громади роблять для цього спроби, бо їхні керівники розуміють, що безпека людей — це компетенція органів місцевого самоврядування. А таке розуміння — то вже немало. Створення центрів безпеки громадян як невід’ємний елемент реформи децентралізації підтримує уряд.