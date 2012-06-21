Відвідувачі національного парку Йосеміті (Каліфорнія, США) зняли відео, на якому водоспад виглядає як вогняна вулканічна лава. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Ролик після публікації в соціальних мережах швидко став дуже популярним. Ніякого вогню насправді не було і немає. Зняті кадри це результат оптичної ілюзії. Вона утворилася через те, що сонячне світло падає на водоспад під прямим кутом. Явище, яке називається «хвощ», – нерідкісне для цих місць: воно трапляється щороку, зазвичай у лютому. Спостерігати його можна на східному боці гори Ель-Капітан, але тільки в ясну погоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»