Автори законопроекту «Про всеукраїнський референдум» планують направити його на оцінку експертів Венеціанської комісії. Про це під час круглого столу «Проблеми законодавчого забезпечення проведення референдумів в Україні» у Верховній Раді сказала одна з авторів документа Світлана Заліщук.
Ухвалення цього законопроекту, повідомляє Укрінформ, — зобов’язання народних депутатів, які ставили свої підписи під коаліційною угодою. «Законопроект убезпечує державу від проведення маніпулятивних референдумів, що важливо в умовах значного впливу РФ на інформаційний простір і громадську думку наших виборців», — наголосила Світлана Заліщук. За її словами, у законопроекті закладено норми, які дають змогу ефективніше боротися з таким втручанням Росії під час волевиявлення українців. «Це, зокрема, відбувається через унеможливлення агітації, яка містить заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави», — зазначила політик.