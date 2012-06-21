У рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 на поліпшення транспортної інфраструктури у Луцьку та польському місті Холм виділять грант обсягом 2,2 мільйона євро.
Про це IA ZIK повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
Під засідання спільного моніторингового комітету програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства та партнерства підбили підсумки по тематичному пріоритету «Доступність». До списку «щасливих» (відібраних для фінансування) увійшов і проект «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Холма та Луцька».
Головним партнером лучан у цьому проекті виступатиме гміна міста Холм. Орієнтовний загальний бюджет (для обох партнерів) – 2,2 млн євро, однак він все ще на стадії погодження.
У рамках проекту заплановано наступні інфраструктурні заходи: ремонт дорожнього покриття, будівництво тротуару та велодоріжок, встановлення вуличних ліхтарів, заміна світлофорів, встановлення знаків дорожнього руху та звукових сигналів, розробка комплексної системи організації руху в місті та впровадження системи автоматичного управління рухом.